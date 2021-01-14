Fatih’te kuaför salonlarında dezenfekte çalışması

İSTANBUL, (DHA)- Fatih Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarını ücretsiz dezenfekte ediyor. 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle ekipler, Fatih ilçesinde bulunan 630 erkek berberi ve kuaförlerinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

İşyeri dezenfekte edilen kuaför Serkan Özkanlı, “İçişleri Bakanlığı ve Berberler Odası’nın tedbirleri doğrultusunda bizlerde kurallara uyuyoruz. İş yerimizde kullandığımız bütün eşyalar tek kullanımlık. Aynı zamanda belediyemizin bizlere sağladığı imkanları da kullanıyoruz” dedi.