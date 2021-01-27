Fatih’te kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)-FATİH’te kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yardım için aracından inen sürücüye, kadının yakınları tepki gösterdi, şoför aracı bırakarak kaçtı.

Kaza, önceki gün Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemeyen kadına Fatih Belediyesi’ne ait kamyonet çarptı. Araçlar için yanan yeşil ışıkta kamyoneti ile geçen şoför kadına yardım etmek için aracından indiği sırada yaralının yakınlarının tepkisi ile karşılaştı. Yaralı kadının yakınlarının saldırısından korkan şoför aracı bırakarak kaçtı. Olay yerine ambulans çağrıldı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başlattı.

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