FATİH Cankurtaran’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.
Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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