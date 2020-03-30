FATİH Cankurtaran’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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