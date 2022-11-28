Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından oldu

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Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) FATİH’te Hakim İşiden (46), kavga eden iki kişiyi ayırmak isterken ateşlenen silahla kalbinden yaralanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi sokakta meydana geldi. İddialara göre, Engin Taşkın ile Günay Alver arasında bilinmeyen nedenle kıraathanede tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan Hakim İşiden (46) kavgayı ayırmak istedi. Günay Alver bu sırada silahıyla ateş etmeye başlayınca, kurşunlardan biri Engin Taşkın’ın ayağına, diğeri ise Hakim İşiden’in kalbine isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Günay Alver ise olay yerinden kaçarken eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Günay Alver ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası Hakim İşiden’in yakınları, şüpheli Günay Alver’in ile Engin Taşkın’ın tartışmaya başladığı kıraathaneye gelerek, camlarını kırdı.

(FOTOĞRAF)