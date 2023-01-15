Fatih’te kavga ettiği ortağını başından silahla vurarak öldürdü

- Reklam -

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- FATİH’te gece saatlerinde bir kafenin sahibi olan iki kişi arasındaki tartışmada, ortaklardan biri diğerini başından silahla vurdu. Cinayeti işleyen kişi olay yerinden kaçarken, babalarının ölüm haberini alan çocukları kafeye gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, Şehsuvar Bey Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çakmaktaşı Sokakta bulunan bir kafenin sahibi olan Yusuf L. (57) ve ortağı arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen ortağı, Yusuf L.’nin başına silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yusuf L. kafasından vurulurken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf L.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olayın yaşandığı sokağa emniyet şeridi çekerek önlem alırken, kafede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yusuf L.’yi öldüren ve daha sonra kaçan ortağını yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOCUKLARI VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf L.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Yusuf L.’nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine geldi. Ölüm haberini alan Yusuf L.’nin çocukları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

- Reklam -

FOTOĞRAF

