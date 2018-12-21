Fatih’te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1’i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin yurt dışından gelişlerinde satın aldıkları içkileri otellere sattığı yönünde ihbar aldı. Ekipler şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 4 otelle iletişim halinde olduklarını belirledi. Bunun üzerine Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pazartesi günü otellere düzenledi. Operasyonda Ukrayna uyruklu I.B. ile M.F.K., G.Y., R.E., T.D. ve B.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 364 şişe içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.