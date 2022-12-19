Fatih’te işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

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Yalın Onat ERGÖR – Mehmet CANBULAT/İSTANBUL,(DHA) – FATİH’te iş yerine giren 4 şüpheli, dizüstü bilgisayarla, saatleri çaldı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih, Akdeniz Caddesi’nde bulunan iş yerine geçen perşembe günü saat 05.00 sıralarında 4 şüpheli araçlarıyla geldi. Araçtan inen şüpheliler, kepengi kırdıktan sonra içeriye girdi. Şüpheliler, dizüstü bilgisayarla, saatleri çaldıktan sonra araçlarına binerek kaçtı. Sokakta oturan bir kişi durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Cengiz Tarlak, “Perşembe, 04.50’de üzerlerinde sarı yağmurluk olan maskeli 4 hırsız, işyeri kepengini zorlayarak kapıdan içeri giriyorlar. Buradaki saatleri topluyorlar, odamdaki saatleri ve laptopumu alarak çıkıyorlar. Sokağın köşesine park ediyorlar, kepengi zorluyorlar. 3 dakika içeride bulunuyorlar, toplamda 100 bin TL’lik zararım söz konusu. Saatlerin değeri 80-85 bin TL civarında laptopsa 15-20 bin TL civarında. Alarm ve dedektör mevcuttu bunları daha da sağlamlaştıracağız. Kepenkle ilgili de çalışmalarımız var. Alarm firması da araştırma yapıyor, burada bir güvenlik açığı var. Hırsızlar kaçarken bir komşu görüp polise haber veriyor” diye konuştu.