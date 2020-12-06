Fatih’te işyerinde çalıntı ve kaçak telefon satan şüpheli yakalandı

İSTANBUL, (DHA)- FATİH’te çalıntı ve kaçak yollarla ülkeye sokulan cep telefonlarını işyerinde satan şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak ve çalıntı telefon ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde çalıntı telefon bulundurulduğu yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, aynı gün düzenledikleri operasyonda işyeri sahibi Erkan T.’yi (34) gözaltına aldı. Şüphelinin işyerinde ve evinde yapılan aramalarda 26 adet çalıntı cep telefonu, 25 adet kayıt dışı cep telefonu, 35 adet ithal yolla kayıt edilmiş cep telefonu, 3 adet faturasız dizüstü bilgisayar, 1 adet imei kopyalama cihazı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen telefonların 2019 ve 2020 yılları içerisinde farklı tarihlerde Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir, Şişli ve Pendik ilçelerinde meydana gelen 26 ayrı açıktan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç suçları sonucu elde edildiği belirlenirken, şüpheli bugün adli makamlara sevk edildi.

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