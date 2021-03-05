Fatih’te esnaf akrabasını silahla yaralayan kişinin kaçtığı anlar kamerada 

Vedat BAYRAKTAR-Zeki GÜNAL-Cemal YURTTAŞ/Istanbul,(DHA)- FATİH’te akraba olan iki esnaf arasında müşteri alma kavgası çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldı. Olay sonrası saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Hacı Küçük Cami Sokak’ta bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer I. ismindeki bir kişi akrabası olan bir kişi ile iş hanında tartışmaya başladı. Başlayan sözlü tartışma sokağa taştı. Sokakta bulunan esnafın dahil olduğu kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi, Muzaffer I.’yı silahla yaralanarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan kavganın kargaşa anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaçtığı kalabalık bir grubun kaçtığı kişiyi kovaladığı görüldü. Polis ekipleri silahlı kavgaya karışan ve bir akrabasını yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

