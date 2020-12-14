Fatih’te döner bıçağı gösterip esnaftan para isteyen 4 kişi yakalandı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) FATİH’teki restoran veya lokantalara, siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde döner bıçakları ve çakı gibi kesici, delici aletlerle tekrar gelerek düşürdüklerini öne sürdükleri cüzdanlarını isteyip, ardından 200 dolar talep eden yabancı uyruklu 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ellerinde bıçak ve delici aletlerle esnafı tehdit etme anları kameraya yansıdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece ‘Gel al’ veya ‘Paket’ yöntemi ile satış yapan Fatih İskenderpaşa Mahallesi esnafı Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüphelinin, lokanta veya restoranlardan siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelerek, “Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin” diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve delici aletlerle esnaftan zorla para almaya çalışan 4 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kendilerini haraca bağlamaya çalıştığını, buna birlikte karşı durmaya çalıştıklarını belirten bölge esnafı bu kişilerden şikayetçi oldu. Şüphelilerin ellerinde bıçak ve kesici delici aletlerle lokantaya gelip esnafı tehdit etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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