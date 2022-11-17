Fatih’te doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı (3)

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Mustafa Mert KARACA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)-FATİH’te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.

Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3’ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

“YARALANAN İŞÇİLER BURADA YATIYORDU”

Bulunduğu pencereden konuşan bir sokak sakini “Camdan bakıyordum, o anda bir patlama oldu. Ben hemen içeri çekildim. Giriş katta iki kere oldu patlama doğal gazmış…” dedi.

Bir başka sokak sakini ise, “O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda ‘biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı’ dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu” diye konuştu.

Ali Akbalı da, “Gaz kaçağı vardı, aradık, geldiler gaz kaçağını buldular. Ondan sonra bir daha çalışmaya başladılar. Yol kazılırken patlama sesi duyunca kaçtım o tarafa. 4-5 yaralı vardı, birinci katta engelli kardeşimizde yanma oldu.” şeklinde konuştu. (DHA)

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(FOTOĞRAF)