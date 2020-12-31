Fatih’te bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH’te iki kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda birbirini bıçaklayan iki kişi ağır yaralandı. Bıçaklı kavga bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Fetva Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. ile Atakan B. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Atakan B. eline aldığı ekmek bıçağıyla Süleyman M.’ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle Süleyman M. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yerde de devam eden kavga sonrası Süleyman M. yerdeki bıçağı alarak Atakan B.’yi karnından bıçakladı. Olayda birbirini bıçaklayan iki kişi ağır yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Süleyman M. ve Atakan B’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde yerde bir adet makas olduğu görüldü.

“BOĞAZINA BIÇAK SOKMUŞ”

Görgü tanığı Bülent Köroğlu, “İçerdeydim. Sonra bağrışmalar oldu. Vatandaş küfür ediyordu. Dışarı çıkıp baktığımızda birbirlerine küfür ediyordu. Çocuk dayanamamış bıçakla peşinden koşmaya başladı. Yukarı doğru kovalamış sonra boğazına bıçak sokmuş. Sonra kaçan diğerinin elinden bıçağı almış, bu sefer o diğerini kovalamaya başlamış. Dükkanın önünde yakalamış. Neresine gelirse o da diğerini bıçaklamış” dedi.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

İki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokak ortasında tartışmaya başlıyor. Daha sonra Atakan B. eline aldığı ekmek bıçağıyla Süleyman M.’ye saldırmaya başlıyor. Boğazından bıçaklanan Süleyman M. bir dükkan içerisine giriyor. Süleyman M. daha sonra Atakan M.’ye doğru yöneliyor.

(FOTOĞRAF)