Fatih’te ayakkabısından tanıdıkları hırsızlık şüphelisine esnaf dayağı 

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL, (DHA)- Fatih’te sırtında çuvalla iş hanlarını dolaşarak dükkanlardan ne bulursa çaldığı ileri sürülen hırsızlık şüphelisi, 4 deri mont çaldığı iddia edilen dükkanın önünden 3 gün sonra tekrar geçince esnaf tarafından ayakkabısından tanınarak yakalandı. Deri mont çalındığı iddia edilen iş yerinin sahipleri şüpheliyi içeri geçirerek bir süre dayak attı. Şüphelinin elinde çuvalla gelip hırsızlık yapma anları güvenlik kamerasına, esnaf tarafından dayak yeme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe Laleli Ağa Çeşmesi Sokak’ta, bir iş hanında gerçekleşti. Sırtında çuvalla dolaştığı dükkanlardan ne bulursa çaldığı iddia edilen kişiyi 3 gün önce 4 adet deri mont çaldığı ileri sürülen iş yeri sahipleri tarafından dükkanlarının önünden geçerken ayakkabısından tanınarak yakalandı. 4 deri montu çalarken iş yerinin güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan şüpheliyi içeri alan esnaf, bir süre dayak attı. Sopalarla da dövülen şüpheli, montları çaldığını itiraf ederken, üzerinden çaldığı değerlendirilen 20 çift ayakkabı çıktı. Dayağın ardından üzerindeki ayakkabılar alınarak esnaf tarafından serbest bırakılan şüphelinin, 2 gün sonra aynı bölgede çantacıdan hırsızlık yaparken tekrar yakalanınca bu sefer polise teslim edildiği belirtildi.

“AYAKKABILARDAN TESPİT ETTİM”

Hırsızlık şüphelisini ayakkabısından tespit ettiğini söyleyen esnaf Sami Can, “Ben kapının önünde bekliyordum. Bir kişi hanın içine girdi. Ben onu müşteri sandım çok gözlemlemedim. Sırtında bir poşet vardı. Sonra bir baktım ki, bizim 4 tane deri montu çalmış. O gün onu yakalayamadım ayakkabılarına iyi bakmıştım. 3 gün sonra bizim hanın önünden geçerken, ayakkabılarından tespit ettim. Onu yakalayıp içeriye getirdim onu sıkıştırdık itiraf etti. Onun elinde 20 tane ayakkabı vardı” dedi.

“ÇALINTI MALLAR ELİMDE SAHİBİ GELSİN ALSIN”

Şüphelinin başka yerlerden çaldığı değerlendirilen eşyalara da el koyduğunu söyleyen esnaf Sami Can, “Başka bir yerden çalmış sahibini bulmadık. Elindeki malları aldık ve onu serbest bıraktık. Bütün çalıntı mallar bende, eğer sahibi çıkarsa gelsin, benden alsın. İki gün sonra bizim hana bitişik handa hırsızlık yapmış. Bir daha yakaladık ve polise teslim ettik. Her Allah’ın günü hırsızlık oluyor. Onlarla baş edemiyoruz. Genelde yabancı uyruklu kişiler oluyor. Emniyet ekiplerinden bu konuda yardım istiyoruz. Yakaladıktan sonra esnaf olarak onu darp ettik” dedi.

DAYAK VE HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin elinde çuvalla gelip hırsızlık yapma anları güvenlik kamerasına, esnaf tarafından dayak yeme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık görüntülerinde şüphelinin iş hanına girip dükkânın önünde askıda duran montları çaldığı görülüyor. Diğer görüntülerde ise iş yerinde şüphelinin montları çaldığını itiraf etmesi ve ona dayak atılması kameraya yansıyor.

FOTOĞRAF

