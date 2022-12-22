Fatih’te ahşap binanın çatısı alev alev yandı

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Ertan KILIÇ / İSTANBUL ,(DHA) FATİH’de 3 katlı ahşap binanın çatı katındaki tüplü televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak’ta bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katındaki tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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