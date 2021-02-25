Fatih’te 654 kilogram kaçak tütün  ele geçirildi

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA) – FATİH’te 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 654 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, Fatih’te 2 adreste kaçak tütün satıldığı ihbarı aldı. Ekipler, Fatih’te adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 316 kilogram kıyılmış tütün, 232,5 kilogram nargile tütünü ve 105 kilogram pipo tütünü olmak üzere toplam 654 kilogram tütün ve 24 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler C.A. ve F.T çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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