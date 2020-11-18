Fatih’e ‘Çevre ve Atık Yönetimi’ ödülü

Semra DEMİR- OsmanBAKIR İSTANBUL (DHA) – Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 2020’de, Fatih Belediyesi “Çevre ve Atık Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şişli’de bir otelde 8’incisi düzenlenen ödül törenine, MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Durhat ile çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ile yöneticileri katıldı. Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ödül töreninde, yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ile afet yönetimi kategorilerinde 381 proje yarıştı.

Fatih Belediyesi, Mobil Atık Getirme Aracı ve Yaşam Merkezleri Sabit Atık Getirme Merkezi – Her Atık Market Alışverişine Hazırlık isimli projesi ile ‘Çevre ve Atık Yönetimi’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

“VATANDAŞIN SORUMLULUK ALMADIĞI HİÇBİR SIFIR ATIK PROJESİ BAŞARILI OLAMIYOR”

Ödül töreninde konuşan Hasan Durhat, “Marmara Belediyeler Birliği ve jüri heyetine çok teşekkür ediyoruz. Fatih Belediyesi olarak her atık market alışverişine hazırlık projesine vatandaşlarımız kendi evinde ayırdığı atıkları mobil atık getirme aracımıza ve yaşam merkezlerimize getirerek projeye katılım sağlamaktalar. İlçemizde bulunan büyük parklarda ve meydanlarda konumladığımız sabit atık merkezlerinin yanı sıra mobil atık toplama aracımız da haftanın altı günü hizmet vermektedir. Yaklaşık üç aydır uyguladığımız projede 8 bin 550 kilo geri dönüşüme kazandırıldı. Yıl sonu itibariyle hedefimiz 100 bin kilo atığı geri dönüşüme kazandırmak olacaktır. Vatandaşın sorumluluk almadığı hiçbir sıfır atık projesi maalesef başarılı olamıyor. Bu projeleri bir yaşam bicimi haline getirebilmek için vatandaşlarımızı ödüllendirmek gerekiyor” dedi.