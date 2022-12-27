Fatih ve Beyoğlu’nda huzur denetimi yapıldı

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Ömer ÇETİNASLAN – Mustafa Mert KARACA/ İSTANBUL, (DHA) – Fatih ve Beyoğlu’nda, “Yeditepe Huzur” denetimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından durdurulan araçlar ve sürücüler arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20.00 ile 22.00 saatleri arasında, helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ denetimleri yapıldı. Fatih Millet Caddesi ve Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri katıldı. Denetimde, araçları tek tek durduran ekipler, sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Narkotik köpeği ile araçları arayan asayiş ekipleri, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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