Fatih ve Ayça Koyunoğlu’nun ilk oyunlarının galasına ünlü arkadaşları katıldı

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Sinema ve televizyon dizilerinin başarılı oyuncusu Fatih Koyunoğlu ile eşi Ayça Koyunoğlu’nun birlikte kurdukları ‘Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu ‘Aşk Hikayen Düşmüş’ün galası gerçekleşti.

Baba Sahne’de pazar akşamı yapılan galaya Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar ile Özge Özberk, Salih Kalyon, Füsun Demirel, Günay Karacaoğlu, Altan Gördüm, Neslihan Yeldan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği “Aşk Hikayen Düşmüş” oyunu birbirlerine kavuşamamış iki ruh eşinin hikayesini konu alıyor. Oyunda aşka sürekli teğet geçen ikili, parmaklarına taktıkları kuklalarla birçok karakteri canlandırıyor, kanatlı müzisyenlerin ve hayaletlerin olduğu masalsı bir aşk hikayesi anlatıyorlar.

Aşk Hikayen Düşmüş oyunu; 07 Şubat’ta Alan Kadıköy’de, 10 Şubat’ta Sefaköy Kültür Merkezi’nde, 14 Şubat’ta Kozzy AVM Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 16-17 Şubat’ta Baba Sahne’de, 21 Şubat’ta Cevahir Besa Sahne’sinde, 26 Şubat’ta Ankara D.T Şinasi Sahnesi’nde, 27 Şubat’ta ise Ankara D.T. Pursaklar Sahnesi’nde seyircinin karşısına çıkıyor.