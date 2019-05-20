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20 Mayıs 2019
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2018-2019 sezonunda 8 puan geriye düşmesine rağmen, Terim takımını 8. kez şampiyonluğa ulaştırdı.
Spor Gündemi ve HaberleriGalatasaray

Fatih Terim’in Galatasaray’da 8. şampiyonluğu

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Galatasaray’daki teknik adamlık kariyerine 1996 yazında başlayan Fatih Terim; 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 dönemlerinden sonra Aralık 2017’de yeniden Galatasaray’ın başına geçmiş ve sarı-kırmızılı takımı 7. kez şampiyonluğa taşımıştı.

2018-2019 sezonunda 8 puan geriye düşmesine rağmen, Terim takımını 8. kez şampiyonluğa ulaştırdı.

Türkiye’nin en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü konumundaki Fatih Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-2018 sezonlarının ardından 2018 – 2019 sezonuyla birlikte 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Fatih Terim’e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor’u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.

Şampiyonluk kupası aynı zamanda Fatih Terim’in resmi kupa sayısına da artı 1 olarak eklendi. 2013 yılında Ahmet Suat Özyazıcı’yı tüm kupalarda geçen Fatih Terim’in 1 UEFA, 7 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. İmparator, birçok istatistikte geçerli sayılmayan TSYD Kupası’nı ise 3 kez kaldırdı.

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