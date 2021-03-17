Fatih Millet Caddesi’nde otomobil takla attı

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Millet Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada, takla atan otomobilin içinde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Millet Caddesi Cevizlibağ istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 10 DBU 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, 34 DK 8450 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle takla attı. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, takla atan otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğunluğun oluştuğu trafik, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)