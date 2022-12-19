FATİH MAHALLESİNDE KREŞ İÇİN BUTONA BASILDI

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa süre içerisinde 4 kreşin de temellerini attı. Sincanlı annelerin büyük bir heyecanla beklediği kreşlerden ilkinin temeli Mustafa Kemal Mahallesi’nde atılmıştı. Yenikent 29 Ekim Mahallesi ile Osmanlı Mahallesi’nde yapılacak kreşin temelinin atılmasının ardından şimdi de Fatih Mahallesi’nde yapılacak kreşin temeli atıldı.

Sincan Belediyesi; Anne-Çocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocukların eğitimi ve öğretimine yönelik çalışmaların yanında yapılacak kreşlerle de çocukların gelişimine destek olmaya devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan söz verdiği kreşlerin temelini zaman kaybetmeden bir bir attı.

İlk olarak Mustafa Kemal Mahallesi’nde ardından Yenikent 29 Ekim ile Osmanlı Mahallelerinde temel atma töreninin ardından son olarak Fatih Mahallesi için butona basıldı.

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Fatih Mahallesi kreş temel atma törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Ercan, “Bugün burada güzel, mutlu bir sonuca ulaşacak sürecin başlangıcı için bir aradayız. Kreşimizin temel atma törenindeyiz. İnşallah hayırlısıyla açılışı da yapmak nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sincanımıza hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından butona basılarak ilk harç döküldü. Dualarla Fatih Mahallesinde kreş temeli atıldı.