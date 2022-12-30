Fatih Karagümrük – Trabzonspor maçının ardından

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Pirlo: Konsantrasyon kaybı yaşayacaklarını biliyordum

Abdullah Avcı: Taraftarımızdan özür diliyoruz



“Edin’in köprücük kemiğinde kırık var”

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Trabzonspor’un Fenerbahçe galibiyetinin ardından konsantrasyon kaybı yaşayacağını tahmin ettiğini belirten Andrea Pirlo, “İyi bir takım ruhuyla buraya geldik. Maçı da isteyen bir durumdaydık. Önceki maçlarda da iyi oyun sergilememize rağmen istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bugün iyi bir oyunla, iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Fenerbahçe’ye karşı çok önemli, bir galibiyet aldılar. Büyük bir konsantrasyon ile o maça çıkacaklarını biliyorduk. O galibiyet sonrası biraz konsantre kaybı yaşayacaklarını da biliyordum. Bu konu üstünden gittim ve bu konuda sıkıntı çekebileceklerini düşündüm. Bu maçı kazanacağımızı hissediyorduk. Antalya maçından gelen bir istek vardı, Adana Demirspor maçında istediğimiz sonucu alamadık. Bu 3 puan, bu havayı da katlayacağımız bir 3 puan oldu. Gelecek için adım adım bakacağız, kaliteli bir takıma sahibiz” diye konuştu.

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ABDULLAH AVCI: TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ



Aldıkları mağlubiyet için Trabzonspor taraftarından özür dileyen Abdullah Avcı, “Bugün rakibe planladığımız baskıyı ilk 15-20 dakika fırsatlar bularak, doğru baskı yaparak fırsata çevirme şansı oluşmuştu ama bunu değerlendiremedik. Sonra yediğimiz ve attığımız gol, ilk 20 dakika sonra ayağımızdaki topu havaya attık ve kenar ortayla ikinci golü yedik. Baskıları yaptığımızda oyun kurma organizasyonlarında hata yaptık. Pasın şiddetini, pasın kalitesini ayarlayamadık. Hareketsizdik, sırtı dönük, ağır oynayan bir durumumuz oluştu. Rakip 10 kişi kaldı, daha fazla hareketli oynamamız lazım, pasın şiddetini daha iyi ayarlamamız lazım, domine etmemiz lazımdı. 4 gün yüksek enerjide oynayan takım, 4 gün sonra siyahla beyaz kadar fark olması bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Bunu sorgulayacağım. Rotasyon yapmayı düşünüyordum ama vazgeçtim. Kazanan takımla bu yüksek enerjide devam etmek istedim ama aslında belki de yapmak gerekirdi. Tepki vermemek, mücadele etmemek benim, Trabzonspor’un alışık olmadığı bir durum. Bu hiç şık olmadı, bunu sorgulayacağım. Oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye’nin gündemini değiştirdik. Yarışın içine tekrar gir, bugün bu kadar kolay teslim olamayız. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam. 2022 senesinde birçok kupa ve başar yakalamış bir takım, yılbaşı kapanışını bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Taraftarımızdan özür diliyoruz. 2023, önümüzdeki hafta itibariyle tekrar devam edecek. Aslında çok mutsuzuz. İyi bir yeni sezon girişi olmadı, bundan olumlu ya da olumsuz ne çıkaracağız ona bakacağız” şeklinde konuştu.



“EDİN’İN KÖPRÜCÜK KEMİĞİNDE KIRIK VAR”



Karşılaşmanın 49’uncu dakikada omzundan sakatlanarak oyuna devam edemeyen Edin Visca’nın durumuyla ilgili de konuşan Avcı, “Edin’in köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Bazen oyuncu kaybediyorsun üzülüyorsun, maçı bu şekilde kaybetmek de beni yordu” ifadelerini kullandı.