Fatih Karagümrük – Konyaspor: 3-3

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Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)-

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen – Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Shukurov (Dk. 86 Lawrence), Colley (Dk. 64 Samed Onur), Borini (Dk. 27 Burak Kapacak) (Dk. 86 Kerim Frei), Diagne (Dk. 85 Colin Kazım)

KONYASPOR: Erhan Erentürk – Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muhamme Demir), Çekiçi (Dk. 59 Muric), Amilton (Dk. 46 Bytyqi), Diouf

GOLLER: Dk. 7 Ozdoev, Dk. 33 Diagne, Dk. 88 Kerim Frei (Fatih Karagümrük) – Dk. 65, Dk. 72 ve Dk. 90+5 Diouf (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Shukurov, Borini, Baniya, Diagne, Biraschi (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

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Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.. Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 7’nci dakikada Ozdoev, 33’üncü dakikada Diagne ve 88’inci dakikada Kerim Frei kaydetti. Konyaspor karşılaşmdaki golleri ise 65, 72 ve 90+5’inci dakikalarda Mame Diouf’tan geldi.

7’nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Diagne’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Konyaspor savunmasına da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

33’üncü fark 2’ye çıktı. Sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Colley ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

65’inci dakikada Konyaspor farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Muric ortasını yaptı. Ceza sahasi içinde iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

72’nci dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortasını yaptı. Ön direkte Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.

88’inci dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ozdoev, yerden içeri çevirdi. Konyaspor savunmasından seken top Kerim Frei’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşişn yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.

90+5’inci dakikada Konyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme ortasını yaptı. Arka direkte Diouf, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

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