Olay, 1622 yılında “Deli Mustafa” olarak tarihe geçen I. Mustafa’nın birinci saltanatı döneminde yaşanmıştı. Fatih Camii’nde hak aramak için toplanmış olan 19 bilim adamı acımasızca katl edilmiştir.



Padişah Genç Osman (II. Osman) akıl almaz hakaretler ile Yedikule’de şehit edilmiş ve katil şebekesinin başı olan Davut Paşa sadrazam olmuştur. Artık taşlar yerinden oynamıştır. Bundan böyle hiç kimse makamından ve canından emin olamayacaktır.

Erzurum valisi serhatte bulunan yeniçerileri “padişah katili” oldukları için İstanbul’a kaçırtır ve II. Osman’ın kanını dava için ayaklanır.



Katillerin başı olan Sadrazam Davut Paşa yerini sağlamlaştırabilmek için şehzadeleri ortadan kaldırmak isterse de bunu başaramaz. Yeniçerilerin baskısı sonucu görevden alınır. Mere Hüseyin Paşa sadrazam olur. Ancak böyle çalkantılı yıllarda iktidarda kalmak kolay değildir. Yeniçerilerin ayaklanması üzerine aynı yıl görevden alınarak Lefkeli Mustafa Paşa isimli aciz birisi sadrazam yapıldı. Birkaç ay sonra kapıkulu onu da istemeyince Gürcü Mehmet Paşa sadrazam olur.

Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa gittikçe artan bir kuvvetle İstanbul’a geliyor ve bu durum yeniçerileri tedirgin ediyordu. Bu yüzden birgün toplanıp Divan-ı hümayuna geldiler.



Herkes bize padişah katili diye hakaret ediyor. Biz Padişahı ocağın namusuna emanet olarak vermiştik. Padişahı kimler öldürdüyse hakkından gelinsin, diyerek şikâyette bulundular (31 Aralık 1622).

Davut Paşa hesaba çekildi ve idam sehbasından eşi hanım sultanın saçtığı altınlar sayesinde kurtuldu. Ancak Gürcü Mehmet Paşa, I. Mustafa’nın fermanı ile Davut Paşa’yı Genç Osman’ı boğdurduğu Yedikule Zindanları’nda suç ortağı olan Kilindir Uğrusu ile birlikte boğdurdu.



Gürcü Mehmet Paşa, Genç Osman’ın katillerini cezalandırıp sükûneti sağlayınca eski sadrazam Mere Hüseyin Paşa fitne kazanını kaynatmaya başladı. Yeniçeri ve sipahi ileri gelenlerine akıl almaz paralar vererek bunların bir kısmını satın alır. Sipahi elebaşılarından Arnavut Süleyman isyancıların organizatörüdür.

Bugünkü şekle göre söyleyecek olursak Kabine Toplantısı yapıldığı gün yeniçeriler çorbalarını içmeyerek isyanı başlatırlar.

Sen bizim evvelce bazı arkadaşlarımızı öldürtmüştün, biz seni istemeyiz. Yok dersen, direnirsen hançer üşürüp seni pâreleriz, dediler. Gürcü Mehmet Paşa’nın mührü Padişah’a göndermekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu.



Saraydan, kimi Sadrazam olmasını istedikleri sorulunca verecekleri cevap çok önceden belli idi: Mere Hüseyin Paşa böylece ikinci defa Cihan Devleti’nin ve Deli Mustafa’nın sadrazamı oldu.

Mere Hüseyin Paşa’nın ilk işi diyet borcunu ödemek oldu. Subaylara tören elbiseleri (hilat) giydirildi. Askere “koyun akçası” verildi. Ağa kapısına hediyeler gönderildi,yeniçerilerin toplandığı Orta Camii halılarla döşendi.



Aradan çok geçmedi, Mere Hüseyin Paşa askerden aldığı destekle sorumsuzca hareket etmeye başladı. Beylerbeyi rütbesine sahip bir beyi Divan-ı hümayunda döğe döğe öldürtmüştü. Osmanlı geleneğinde ulemâya saygı esas iken bir kadı efendiye dayak attırmış ve İstanbul uleması buna çok içerlemişti.



Dayak atılan kadı seyyid yani Peygamber soyundan olduğuna inanılan bir bilgin idi. İstanbul’daki kadılar ve müderrisler toplandılar. Anadolu kazaskerliğinden emekliye ayrılmış olan Bostanzâde Yahya Efendi’yi kendilerine sözcü yaparak Şeyhülislâm’a şikâyete gittiler. “Vezir ile şer’î davamız vardır”, dediler (Uzunçarşılı, III/1, s. 146).

Şeyhülislamlık makamında bulunan Zekeriyyazâde Yahya Efendi şikayetçileri dinledi.

Vezir görevden alınmadan yargılama yapılamaz. Ben gidip Padişah’a arz edip, veziri görevden aldırayım, diyerek makamdan ayrıldı.

Durumu haber alan Sadrazam Mere Hüseyin Paşa yeniçeri ocağının himayesine sığındı. Sadrazam hemen Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye ile Rumeli ve Anadolu kazaskerlerine haber göndererek onları da Yeniçeri Ocağı’na getirtti. Böylece ulemanın başını ve askeri yanına almış oluyordu.



Fatih Camii’nde toplanmış bulunan İstanbul ulemasına nasihat heyeti gönderildi. Bunlar ulemanın dağılmasını yoksa kuvvet kullanılacağını bildirdiler. Bunun üzerine tekrar nasihat heyeti gönderildi. Ancak ulema yapılan saygısızlıktan çok incinmişlerdi, yine dağılmadılar.



Bu iş uzayınca Mere Hüseyin Paşa Galatasaray’da yetiştirilen Acemi Oğlanları göreve çağırdı. Acemi Oğlanları ellerinde bir topluiğne bile bulunmayan bu bilginlerden 19 kişiyi acımasızca öldürdüler. Geri kalanlarını tutuklayarak İstanbul dışına sürgüne gönderdiler. Böylece yeniçeriler geride kalarak “taşeron” kullanmış oluyorlardı.



623 yıllık Osmanlı Tarihi’nde bazı siyasete bulaşmış ulemanın idam edildiğini biliyoruz. Ama Osmanlı genellikle alimlere ceza gerektiğinde bunları sürgünle cezalandırmıştır. Ağır suçluları uzak adalara, az suçu olanları ise Anadolu ve Rumeli şehirlerine sürgün etmişlerdir.



Bu şekilde camide toplanıp hak arayan 19 bilginin toptan öldürülmesi ilk ve son defa görülmüştür.

19 bilim adamının bu şekilde zalimce öldürülmesi üzerine Bursalı Meylî isimli bir şair şunları yazacaktır:

Şüphemiz var şol gürûhun dinine, imanına

Kim gire nâ-hakk yere erbâb-ı ilmin kanına.