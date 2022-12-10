Faslılar, Köln’de tur sevincini büyük coşkuyla kutladı

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İskender GÜNGÖR / KÖLN, (DHA)- 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Almanya’nın Köln şehrinde Faslı taraftarlar tur sevincini yaşadı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz’i 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maç sonu Almanya’nın Köln şehrindeki Kalk semtinde, Dünya Kupasında yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olma başarısı gösteren Faslılar tur sevincini sokaklarda meşale yakarak kutladı. Büyük coşkuyla kutlanan tur sevincinde; Faslı, Cezayirli ve Tunuslu vatandaşlar iki caddeyi kapatarak kendi dilleriyle şarkı söyledi. Türk vatandaşlar da Faslılar’ın kutlamasına ortak oldu. Araçlarıyla konvoy yapan Faslılar, polisin tüm uyarılarına rağmen yarı finalin tadını çıkardı. Caddeyi kapatan Faslı vatandaşlara polis müdahale etmedi.

Öte yandan Faslı futbolseverler, takımlarına güvendiklerini ve finale kadar gitmelerini desteklediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Faslı futbolseverlerin kutlamaları

– Faslı vatandaşın açıklaması

– Detaylar

(FOTOĞRAFLI)