Faslılar Dünya Kupası’nda gelen galibiyeti kutladı

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Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’ın Belçika’yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt’taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika’yı 2-0 yendi. Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt’taki Faslıları da sokaklara döktü. Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.(DHA)

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