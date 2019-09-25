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      Farklı bir Cumhurbaşkanı değil

      Bülent Kuşoğlu -
      Türkiye, mantığın ve makulün yittiği bir anormal dönem yaşadığı için bazı hukuksuzlukları, garabetleri fark etmiyoruz dahi. Neredeyse tüm değerlerimiz yitiği, yitmeyenler de aşındığı için anormallikleri...
      Yazarlar

      Altın yükselir mi?

      Murat Özbülbül -
      Esas olarak altın ve kağıt para arasındaki ilişkide aslında sabit değer olan altındır ve bu manada altın yükselmez kağıt paraların değeri düşer!
      Yazarlar

      Ankara’da da ciddi deprem riski var!

      Nuri Kayış -
      İstanbul’daki 4.6’lık deprem korkuttu, “Acaba büyük depremin habercisi mi” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ülkenin gözbebeği İstanbul’u dikkatle...
      Yazarlar

      Çankaya çalışıyor

      Nilay Uğuroğlu -
      Belediyeler çalıştıkça bizler de doğal olarak mutlu oluyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur atasözünden yola çıkarak insanların yaşadıkları yere çevresine titzlikle bakması...
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