‘Fark yaratan öğretmen’ 4 çocuk ile kanser hastası için o saatini hediye edecek

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL (DHA)- BİNGÖL’de öğretmenlik yapan Veysel Çeliker, pandemiden etkilenen öğrencilerinin ailelerinin erzak ve giyim ihtiyaçlarını, topladığı yardımlarla karşılamaya çalışıyor. Çeliker, 2012’de Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘mesleğinde fark yaratan öğretmen’ unvanıyla hediye edilen ve satılması yasak saatini, listesindeki 4 çocuk ile kanser hastası olan ailenin erzak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayana hediye edeceğini söyledi.

Bingöl’ün Genç ilçesi Nuri Özaltın İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan ve 2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından sivil toplum çalışmalarından dolayı ‘Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen’ seçilen ve ödül olarak ayrıca bir saat hediye edilen Veysel Çeliker, yaklaşık 1 yıldır pandemi sürecinden kötü etkilenen yoksul öğrencilerinin giyim, gıda ve kitap ihtiyaçlarını karşılıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlerde bulunan Çeliker, satılması yasak olan hediye saati, listesindeki 4 çocuk ile kanser hastası olan ailenin erzak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayana hediye edeceğini söyledi. Ekonomik anlamda birçok velinin sıkıntı yaşadığını görmesi üzerine, bir nebze de olsa bu sıkıntıları kapatmak adına arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ifade eden Çeliker, “Öncelikle çocukların sınavlara hazırlanabilmeleri için hazırlık kitapları ihtiyaçlarını karşıladık. Bu noktada Bingöl’deki esnafımız çok ciddi desteklerde bulundular. Maddi değeri 25 bin lira olan hazırlık kitaplarını çocuklarımıza ulaştırdık. Daha sonra öğrencilerin ve ailelerinin başka ihtiyaçları olduğunu da gördük. Öncelikle temiz durumda olan ve kullanılmayan elbiselerin yıkanıp ütülenmesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmamız oldu. Bu konuda da halkımızın ciddi bir desteği oldu. Yüzlerce çocuğa bu şekilde giyim malzemesi ulaştırabildik” dedi.

‘100 BİN LİRAYI AŞAN YARDIMDA BULUNDUK’

Yaptıkları yardımların maddi değerinin 100 bin lirayı aştığını ifade eden Çeliker, “Pandemi süreci uzadıkça, ekonomik sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Zamanla gıda ihtiyacı da doğdu. Ekonomik anlamda veliler çocuklarına yetemez duruma geldiler. Tabi, bir öğretmen için de en üzücü sahnelerden birisi, velisinin çocuklarına yetemediğini görmesidir. Bu konuda da hem kendi imkanlarımızla hem öğretmen arkadaşlarımızla hem de halkımızla birlikte bir gıda kampanyası başlattık. Evinden malzeme getirerek de bu kampanyaya destek verenler oldu. Bu kampanya ile de yüzlerce ailemize ulaştık. Şu ana kadar 200 civarında ailemize ulaştık. Maddi anlamda da 100 bin lirayı aşan yardımlarımız oldu. Bu sürecin bu noktaya geleceğini tahmin edememiştik. Küçücük bir niyetle bu günlere kadar geldik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü öğretmen sadece sınıfa girip dersini anlatan bir birey değil, toplumunu aydınlatan, ışık tutan, gerekirse çocukların velilerinin ve toplumun bütün bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verme mücadelesi içerisine giren birey demektir. Tarihi, öğretmenlerin şekillendirdiğini çok iyi biliyoruz. Amatör olarak da olsa büyüyen bir kampanyamız var” diye konuştu.

SAATİ BAĞIŞ YAPANA HEDİYE EDECEK

2012 yılında sivil toplum çalışmalarında dolayı ‘Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen’ seçildiğini anımsatan Çeliker, kendisine verilen, manevi değeri yüksek ve satışının yasak olduğu kol saatini bağış yapanlara hediye etmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Listemizde bulunan 4’ten fazla çocuğu olan ve kanser hastası olup da çocuklarına yetemeyen ailelerimizin erzak, giyim ve kitap ihtiyaçlarını karşılamaları karşılığında hediye etmek istiyorum. Bu konuda da bütün yardımseverlerden, vatandaşlardan destek bekliyoruz.”

FOTOĞRAFLI