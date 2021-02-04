Falezlerden düşen kadın, olay öncesi oğlunun mezarını ziyaret etmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da eşi ve arkadaşlarıyla gittiği Karaalioğlu Parkı’nda oturduğu sırada kayalıklara düşüp, yaşamını yitiren Serap Naktürk’ün (49), 3 ay önce oğlu Evren Naktürk’ü (23) kaybettiği ortaya çıktı. Naktürk’ün parka gelmeden önce oğlunun mezarına gittiği, burada “Yakın zamanda kavuşuruz inşallah” diye dua ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı’na gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi’nin yan tarafındaki sura oturdu. Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Naktürk’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Serap Naktürk’ün, 3 ay önce oğlu Evren Naktürk’ü kalp krizinden kaybettiği ortaya çıktı. Naktürk’ün parka gelmeden önce oğlunun Kurşunlu Mezarlığı’ndaki mezarını ziyaret ettiği, “Yakın zamanda kavuşuruz inşallah” diye dua ettiği ortaya çıktı. Naktürk’ün cenazesinin, oğlu Evren’in yanındaki mezara defnedileceği belirtildi.

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