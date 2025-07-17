İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda hizmet veren uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Taşdelen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sertaç Taşdelen, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Sertaç Taşdelen, savcılıkta verdiği ifade sonrası "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Taşdelen'in tutuklanmasına karar verildi.

Yürütülen soruşturmada alınan MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Sertaç Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti bulunuyor.