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      Faizde Makul Reel Getiri ve Maaş Zamları

      Murat Özbülbül -
      Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz.
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Faizde Makul Reel Getiri ve Maaş Zamları

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı ve konuşmasında “Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz.

Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda ana eğilimler üzerine makul bir reel getiri oranını da ekleyip para politikasının yaklaşık hareket alanını belirliyoruz.

Mevcut konjonktürde bizim için makul reel faiz oranı, ekonominin iç ve dış dengesini gözeten ve bunu yaparken de enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayan bir parasal duruşu ifade ediyor. Ayrıca bu kavram, reel dengenin yanı sıra finansal akımlardaki dengelenmeyi de dikkate almak durumunda.

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Türkiye özelinde baktığımızda parasal duruşun makul olup olmadığı konusunda referans aldığımız temel değişkenlerden bir tanesi emsal ülkelerin reel faizi. Tabi buna bakarken göreli risk göstergelerini dikkate almak gerekiyor.” dedi

Ülkemizde 2002 yılı itibarıyla, Merkez Bankası ve iktidar tarafından hedeflenen ve reelde gerçekleşmiş olan enflasyon oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

YIL HEDEF GERÇEKLEŞME
2002 35 29,7
2003 20 18,4
2004 12 9,3
2005 8 7,7
2006 5 9,7
2007 4 8,4
2008 4 10,1
2009 7,5 6,5
2010 6,5 6,4
2011 5,5 10,4
2012 5 6,2
2013 5 7,4
2014 5 8,2
2015 5 8,8
2016 5 8,5
2017 5 11,92
2018 5 20,30

Yukarıdaki tabloya baktığımız zaman Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinde gerçekçi ve tahmininde de başarılı olmadığı açıkça görülmektedir. Hedeflenen enflasyonu tutturamamak tutturamamak da bir yana neredeyse iki üç katı hatta 2018 yılında görüldüğü gibi dört katı düzeyde bir enflasyonun ortaya çıkmasına mani olamamak iktidarın ekonomi politikalarının ve Merkez Bankasından tahminlerinin başarısızlığıdır.

Bu noktada Sayın Uysal kalkmış bizim enflasyon tahminlerinizi ciddiye alın, faiz oranları ve maaş zamlarını bu tahminlere göre yapın diyor.

İlk olarak faizlerden başlayayım Türk lirasına yatırım yapacak iki tip yatırımcı vardır Bunlardan birincisi iç yatırımcılar diğeri dış yatırımcılardır. Dışarıdan gelen yatırımcı enflasyon oranına değil döviz kurlarının seviyesine bakar, çünkü Türkiye’ye döviz getirir, bozdurur, Türk Lirası alır ve parasını Türk Lirası ile faize yatırır, vadesi dolduğunda da tekrar dövize dönüp parasını alıp yurt dışına gitmeyi hedefler. Bu noktada yabancı yatırımcı ilgilendiren iktidarın açıkladığı enflasyon oranı tahmini değil döviz kurlarının beklenen seviyesidir!

Yerli yatırımcı ise parasını faize yatırarak hem enflasyon hem de kur artışı karşısında korunmaya ve para kazanmaya çalışır. Türkiye çok paralı bir ekonomik sisteme sahiptir aynı anda hem Türk Lirası hem döviz hem de altın takas ya da birikim aracı olarak kullanılır. Türkiye’de yerli yatırımcı için de faizleri asıl etkileyen unsur döviz kurları ve altın fiyatındaki beklentilerdir. Yerli yatırımcı geçmişten gelen tecrübeler ile parasını dövizde yada altında tuttuğu zaman kendini daha emniyette hissetmektedir. Yerli yatırımcı için birde elbette gayrimenkul yatırımları alternatifi vardır finans piyasaları ile uğraşmaktansa birikimini  gayrimenkule yatırır ve rahat uyur nede olsa mülk mülktür.

Gelelim maaş zamlarına iktidar kelime oyunları ile algı yaratmayı çok seviyor maaşlara zam yapıyor ama diğer kalemlerdeki fiyat artışları ayarlama olarak geçiyor. Neyse espri bir yana Merkez Bankası başkanı Murat Uysal maaş zamlarında hedeflediğimiz enflasyon oranları dikkate alınsın diyor diyor da hedeflerini hiç tutturamayan bir Merkez Bankası’nın hedeflerini kim niye ciddiye alsın onu söylemiyor. Dahası ne yazık ki birçok kişi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına da inanmıyor ve bu rakamların manipüle edilmiş olduğunu düşünüyor.

Unutmayalım ki enflasyon en çok ücret karşılığında çalışan kesimi etkiler, çünkü enflasyon karşısında en kolay eriyen gelir ücretlerdir. İktidarların birinci vazifesi ülke genelinde en dezavantajlı kesim olan gelirini ücret ile sağlayan kesimi enflasyon karşısında korumak, ezdirmemek olmalıdır

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Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

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