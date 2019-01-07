Türkiye’nin iç ve dış borçlarında gelinen ağır tablo bu yılın ilk üç ayındaki ödemelerle kendini gösteriyor.

Sözkonusu dönemde ödenecek iç ve dış borçların toplamı 70 milyar Türk lirası, (13.2 milyar dolar). Ve daha da çarpıcı olan bu borç tutarın 32.7 milyar lirasının (6.1 milyar dolar) yani yarısına yakının faizlerden oluşması.

Şunu belirtelim: bu anaparaları ve faizleri öderken de devletin kasasından bir şey çıkmayacak çünkü ödemeler alınacak borçlarla yapılacak. Her ne kadar Hazine bu tutarın yarısı için iç borçlanma yapacağım dese de geri kalan tutarı piyasa vermesi beklenemez.

Dolaysıyla, giden para yine kağıt üzerinde ya da sanal işlemlerle, yeni borçlanmalarla tekrar yerine koyulacak, başka harcama kalemleri için kullanılacak. Aksi takdirde borç miktarlarında gerileme olurdu. Bu para da bizim borç hanemizde yeni faiz oranlarıyla gelecek yıllarda en az 100 milyar liraya çıkarak sırtımızda kambur olarak kalacak. Bu tabloya aylar itibarıyla bakalım:

Ocak ayında; ki ödemeler 9’unda başlıyor; ay boyunca 2 milyarı dış borç olmak üzere 8.4 milyar lira ödenecek. Bunun yurt dışına ödenecek faiz 1.2 milyar lira, yurt içi faizi ise 5.5 milyar lira. Başka bir deyişle 8.4 milyarın 6.7 milyar lirası faize gidecek. Bu tutar nerdeyse bedelili askerlikten toplanan para kadar.

Şubat ayı: toplamda 25.1 milyar lira ödeme yapılacak. Bunun da 12.6 milyarı iç piyasalara olmak üzere toplamda 14.7 milyar lirası faiz oluşturuyor.

Bu ay özellikle20 Şubat gününe dikkat. O gün tam 17.8 milyar lira geri ödeme gerçekleşecek. İmar barışından sağlanan 10 milyar lirayı düşünce sadece faiz kalemindeki ağırlık daha fazla anlam kazanıyor.

Ve Mart ayı: ödenecek borçların toplamı 36.5 milyar lira. Bu ayda farklı olarak bu tutarın 21.1 milyar lirası, yani 4 milyar doları, yani 3.5 milyar avrosu dış borç ödemelerinden oluşuyor. Yurtdışına gidecek faiz 3.9 milyar lira (335 milyon dolar).

Merkez Bankası’nın erkene alınan genel kurulu ile Hazine’ye aktarılacak ve 30 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin edilen 2018 karı Mat ayı ödemelerini karşılamıyor bile.

BORCU BORÇLA ÖDEYECEĞİZ

Hazine geçmişte alınmış ancak bugün kağıt üzerinde kalan ve faizle yarı yarıya şişen 70 milyar liralık borç için özelleştirme, Tasarruf Mevduat Fonu gibi borçlanma dışı kaynaklardan 26.7 milyar lira kaynak sağlamayı planlıyor ama ödemeler için en az 42.3 milyar liralık borçlanmaya çıkılacak.

Zaten Hazine’nin borçlanma dışı gelirlerini borç ödemeleri için kullanması beklenemez. Aksi takdirde piyasalara bu kadar büyük miktarda nakit verilmesi her şeyi altüst eder, ne ekonomik program, ne de hedefler bırakır. Bu da reel anlamda çok ciddi borç ödemesi anlamına gelir ki böyle bir uygulama hiçbir hedefte yok. Olsaydı borçlarımız üç ayda 26 milyar lira azalırdı.

Ödemelerin yarısını faizin oluşturduğu üç aylık iç ve dış borç servisinde, yüksek faizden yakınmak, bunu borç alarak ödemek ve “ne güzel borçlarımızı çeviriyoruz” şeklinde açıklamak ne kadar gerçekçi? Adama, ya “şikayet etme, alırken düşünseydin. Artık borç değil faiz yiğidin kamçısı” derlerse?