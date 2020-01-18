İnsan uygarlığının bu gezegende hakim olabilmesi büyük ölçüde üretim yapabilme becerisi sayesinde olmuştur. İnsan türü hem son derecede karmaşık ve gelişmiş mal ve hizmet üretimleri yapabilir ve hem de bu üretimleri yapabilmek için son derecede kompleks organizasyonlar kurma becerisine sahiptir.

İnsan sadece gezegenimizdeki doğa koşulları ve diğer canlı türlerine karşı değil aynı zamanda kendi türündeki başka insan ve insan topluluklarına karşı da bir var olma ya da yok olma mücadelesi vermek zorundadır. Bu mücadelede en başarılı üretimi yapabilen, en kompleks organizasyonları kurabilen insan toplulukları diğerlerine göre ciddi bir avantaj elde edebilmekte ve bu mücadelede öne geçebilmektedir.

Devlet çatısı altında örgütlenen insan toplulukları arasındaki bu bitmez tükenmez güç ve var olma mücadelesi bugün de devam etmektedir. Bu mücadelenin belirleyici unsuru da toplumların üretim yapabilme yeteneğidir. Demir dövüp kılıç yapabilen bir toplum taş baltalı toplumlara, tüfek yapabilen bir toplum kılıç yapabilen toplumlara, uçak yapabilen bir toplum da tüfek yapabilen toplumlara karşı ciddi bir avantaj elde edip üstünlük sağlar, hegemonya kurar.

Burada anahtar eylem üretim yapabilmek ve en başarılı üretimi yapabilecek şekilde örgütlenebilmektir.

Her üretim bilgi, emek, doğal kaynaklar ve sermayeye gereksinim duyar. Sermaye üretim için gerekli olan makine teçhizattan, satın alınması gereken ara mal ve ham maddelere kadar bir çok alanda gereklidir. Yeterli sermayeniz yoksa üretim yapamazsınız.

Herhangi bir üretim yapmak isteyen biri ya kendi gerekli olan sermayeye sahip olmalıdır ya da bu sermayeyi ödünç olarak başkalarından almalıdır.

Parası olan biri ya ortak olarak yahut da borç vererek üretim faaliyetine katılabilir. Ortaklık kar ve zarara ortak olmayı gerektiren, bir çok hukuki yükümlülüğü içinde barındıran zor bir süreçtir. Oysa bir yatırıma borç para vererek katılmak hem çok daha düşük bir risk içerir ve hem de çok daha az sorumluluk getirir. Üstelik bu mekanizma çok daha kolay ve basittir. Zarara katılmayan ve risk almayan böyle bir ödünç vermede elbette daha düşük bir kazanca razı olmanız gerekir ki bu kazanca biz faiz diyoruz. Belirli bir paranın karşılığında belirli bir faiz oranına razı olarak bir üretime ortak olmanın tahvil ya da bono almak gibi bir çok yöntemi vardır.

Elinde fon fazlası olan bazı kişi ve kurumlar ise böyle bir ikili ilişkiye girmeden paralarını bankaya yatırıp karşılığında banka ve çoğu zamanda devlet garantisi ile daha da düşük bir faize ama nerede ise sıfır riske razı olarak bu fon fazlasını bankanın kredi olarak üreticilere aktarmasına rıza gösterirler. Bu şekilde üreticiler ihtiyaç duydukları fonu banka üzerinden temin edebilirler.

Bu noktada kişilerin paralarını başka birine vermelerini sağlayacak bir mekanizma gerekir işte buda faizdir, faiz olmazsa kimse parasını bir başkasına vermez, kimse parasını bir başkasına vermezse üretim yapmaya istekli olan kişi ve kurumlar ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayamaz ve ekonomi donar kalır.

Kültürel ya da ideolojik gerekçeler ile faizin yasaklandığı toplumlar bu yüzden büyük üretici güçler oluşturamaz, kalkınamaz, büyüyemez ve rekabetçi olamaz.

Faiz bu manada üretimin gübresidir desek yeridir, üretim büyüyebilmek ve gelişebilmek için bu araca muhtaçtır. Bu muhtaçlığı fark eden, lakin kültürel gerekçeler ile faize karşı olan bazı çevreler tarafından ileri sürülen çözümler hile-i şer’iyedir.

Birilerinin diğerlerine faizsiz borç vermesi beklentisi ütopiktir, gerçekleşmez. Bazı katılım bankalarının kar payı olarak tanımladığı ödemeler, yahut da murabaha adı altında gerçekleştirdiği işlemler gizli faizdir, hile-i şer’iye, yani kitabına uydurulmuş işlemlerdir.

Ha Ali, ha Veli fark etmez, borç verdiğin bir para karşılığında ticari bir işe fiilen ve hukuken ortak olmuyor, lakin kazanca ortak oluyorsan ya da kazanç olmasa dahi sen önceden belirlenmiş bir kazancı elde ediyorsan bunun adına faiz denir ve açıkça söyleyeyim faiz olmadan da çağdaş bir üretim toplumu kurulamaz.