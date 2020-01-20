Her insan yaşamını sürdürebilmek için tüketim yapmak zorundadır ve günümüzde sadece bir insanın tükettiği hava bedavadır, su bile artık şişelenip, para ile satılmaktadır.

Herhangi bir şeyi satın alabilmek için ya gelir elde etmek yahut da borçlanmak zorundasınızdır. Geliriniz ile tüketmek elbette ki en emin ve en sağlıklı ekonomik tercihtir ve hatta gelirinizin tamamını tüketmeyip, bir kısmını gelecekteki gelirinizde olabilecek aksamalara karşı saklamak yani tasarruf etmek en emniyetli ve basiretli ekonomik davranış biçimidir.

Gelecek her zaman belirsizlik ve risk içerir, olumlu ya da olumsuz yönde hiç beklenmeyen hiç umulmadık gelişmeler olabilir ve bu yüzden gelecekteki geliri tüketecek borçlanmaya dayalı tüketimler az ya da çok bir risk içerir.

Biz ekonomistler gelecekteki geliri tüketecek borçlanma davranışlarını hep ihtiyatla karşılar dikkatle yaklaşırız. Üstelik her borçlanma doğal olarak birde faiz içerir, bu gün nakit olarak alabileceğiniz bir mal ya da hizmeti borç ile alırsanız elbette ki bu günkü fiyattan mal etmeniz mümkün olmayacaktır, fiyatın üstüne borç verene, enflasyon oranı ve risk priminize bağlı olarak bir faiz ödersiniz. Borç verenler genellikle daha profesyonel olduğu, daha iyi hesap yaptığı ve riskleri daha iyi kontrol edebildiği için bu faiz oranı hemen her zaman borç ile tüketim yapanın aldığı mal ya da hizmeti daha pahallıya mal etmesine yol açar.

Maalesef, günümüzde bir çok ülkede gelirleri arttırıcı ekonomik politikalar yerine borçlanmayı arttırıcı ekonomik politikalar tercih edilmekte, insanlar borç ile tüketime yönlendirilmekte ve bu yüzden de sık sık borç krizleri yaşanmaktadır. Borç ile tüketmek hane halkı gelirlerinin önemli bir kısmını borç verenlere aktarılmasına sebep olmaktadır.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) “Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, 2019 yılında küresel borç seviyesi 253 trilyon dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bahse konu rapora göre, toplam GSYH’ye oranları dikkate alındığında, geçen yıl üçüncü çeyreğinde hane halkına ait borçlar yüzde 60,2’ye (2018’de yüzde 59,6), finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 92,5’e (2018’de 91,6) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 88,3 (2018’de 86) ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81,4 (2018’de 81,7) düzeyinde gerçekleşti.

Burada küresel bir sorunun hızla derinleştiği ve yayıldığı görülmektedir. Gelirlerden çok daha hızlı artan bir borç oranı ile karşı karşıya bulunmaktayız, bu sürdürülebilir bir durum değildir ve eninde sonunda bir borç krizine yol açacaktır.

Gelecekteki gelirimizi tüketecek ekonomik eylemler için borç almak ve birde üstüne faiz ödemek açıkça geleceğimizi, gelecekteki refahımızı tüketmektir.

Ekonomi yönetimleri sadece ülkemizde değil küresel ölçekte borçlanmayı değil, gelirleri arttırıcı önlemler almalıdır.

Tüketimin artması elbette ki üretimin artmasını teşvik eder, lakin üreticiler sağlıklı bir tüketim artışını görmezler ise üretimi değil fiyatları arttırırlar ki buda enflasyona yol açar.

Diğer yandan borçluluk oranları arttığı müddetçe risk primi ve dolayısı ile de faizler de peşi sıra artacaktır. Buda borçlu kesimin maliyetlerini önemli ölçüde arttıracak ve eninde sonunda borç tavanına ulaşılınca hem tüketim duracak ve hem de bir borç krizi ortaya çıkacaktır.

Burada ana sorun faiz değildir, ve hatta faiz borç ile tüketmeyi frenleyen, azaltan bir dinamiktir. Düşünün enflasyonunda olduğu bir ortamda, faizsiz borç bulan çok daha fazla borç almaz mı? Bu borç ile çok daha fazla tüketim yapıp, gelecekte ki gelirini harcamaz mı?

Özellikle kültürel gerekçeler ile faize karşı olanlar, asıl sorunun faizden değil gelecekteki gelirini tüketmek için borç alıp harcamaktan kaynaklandığını gözden kaçırmaktadır.