Faiz indiriminin mantığı var mı?

25 Temmuz da Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı var ve bu toplantı Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya’nın yasalara ve teamüllere aykırı olarak görevden alınıp yerine yeni başkan Murat Uysal’ın atanması sonrası yapılacak ilk toplantı olacak.





Bu görevden almanın Merkez Bankası bağımsızlığına çok büyük bir gölge düşürdüğünü söylemeye bile gerek yok elbette.

Üstüne üstlük bu toplantı öncesinde birde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “enflasyonun sebebi faizlerdir” ve “faizler muhakkak düşürülmelidir” diye tekrarladığı bilindik açıklamaları var. Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki başkan Murat Çetinkaya’nın başkanlıktaki süresinin bitimine çok kısa bir süre kala görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın atanmasına gerekçe olarak da “talimatlarımızı yerine getirmiyor, faizleri düşürmüyordu” mealine gelecek sözler söylemiş bulunmaktadır. Bu durumda kim bu para politikası kurulu toplantısında bir faiz indirimi olmayacağını bekler ki?

Doğal olarak piyasalarda Merkez Bankası’nın bu toplantıda bir faiz indirmine gideceği beklentisi artık %100 ve hiç kimse faiz indirmez ya da faiz yükseltilir demiyor, tartışılan sadece kaç puanlık bir indirim yapılacağı. Ekonomi çevrelerinde 100 baz puandan 800 baz puana kadar değişen tahminler var lakin tahminler 300 baz puan civarında yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Ortalama tahminin üstünde bir indirim piyasalar tarafından muhakkak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankasına direkt bir müdahalesi olarak algılanacaktır. Tahminler ve söylemleri bir yana koyup bir de işin matematiği ne bakalım isterseniz: Önümüzdeki dönem hükumetin enflasyon tahmini yaklaşık %15 ve Türkiye’nin şu andaki risk primi de yaklaşık 4 puan bu ikisini toplarsanız yaklaşık 19 puan yapar.

1 haftalık repo ihalelerinde Merkez Bankası politika faizinin 14 Eylül 2018 tarihinden bu yana uyguladığı faiz ise 24 puan.

2013’ten bu yana bir haftalık repo ihalelerinde uygulanan faiz oranları aşağıdaki gibidir.

17.05.2013 4,50

29.01.2014 10,00

25.11.2016 8,00

01.06.2018 16,50

08.06.2018 17,75

14.09.2018 24.00

Her ne kadar tabloda görünen faiz oranları bu olsa da Merkez Bankası bankalara bir dönem haftalık ya da gecelik repo ihalesi ile değil geç likidite penceresi üzerinden kullandırım yapmış, kafaları karıştıran bu tuhaf kullandırım metodu ile tabeladaki politika faizleri yükseltilmeden faiz yükseltmiştir.

2017’ten bu yana geç likidite penceresinde uygulanan faiz oranları da aşağıdaki gibidir

15.12.17 12.75

26.04.18 13.50

24.05.18 16.50

08.06.18 20.75

14.09.18 27.00

Peki siz size %19 maliyeti olan bir parayı yüzde kaç faiz ile birine ödünç verirsiniz ?

1 puan 2 puan kar elde etmeyi düşünseniz demek ki % 20 ya da % 21 faiz ile paranızı ödünç verebilirsiniz bu durumda Merkez Bankasının önünde 3 ya da 4 puanlık bir indirim marjı var gibi görünüyor.

Peki bu somut bir gerçeklik mi?

Paramızı birine ödünç verirken bir vade ve faiz belirleriz yani eninde sonunda bir beklenti söz konusudur. Eğer piyasa hükumetin tahminlerini ciddiye alır ve önümüzdeki dönemde enflasyonun %14 – 15’e düşeceğine ve kredi risk priminin de artmayacağına inanırsa yukarıda belirttiğimiz indirim marjı geçerli olabilir.

Burada önemli olan piyasa beklentileridir ve beklentilerin aksine bir indirme giderseniz insanlar paralarını faizden çeker döviz, altın ve gayrimenkule yatırır ya da alternatif piyasalara gider.

Peki hükumetin %15’lik enflasyon beklentisi gerçekçi mi? Bence değildir. Önümüzdeki dönemde baz etkisi nedeniyle bir düşüş görülebilecek olsa da orta ve uzun vadede Türkiye’de enflasyonun düşmesi için mantıklı bir sebep görünmemektedir.

Peki önümüzdeki dönemde Türkiye’nin risk primi artacak mıdır diye sorarsanız küresel ölçekte en kırılgan üç beş ekonomiden biri olan Türkiye’nin gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Avrupa Birliği ve gerekse de komşuları ile yaşadığı stratejik dış sorunlar Türkiye’nin risk priminin düşmesine izin vermeyecektir düşüncesindeyim. Ayrıca içeride yaşanan rejim krizi, milyonlarca kayıt dışı göçmenin yarattığı sorunlar, yüksek dış borç ve reel ekonominin yaşadığı kriz de risk priminin düşmesine izin vermeyecektir kanısındayım. Kısacası faiz hadlerini etkileyen iki önemli unsurdan enflasyon oranı ve risk priminde bir düşüş olmasını beklemiyorsak faizlerde düşüş beklememiz ekonomi biliminin mantığına terstir ve ekonomi biliminin mantığına ters işler yaparsanız bunun maliyeti ne de katlanırsınız…