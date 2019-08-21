  • Ekonomi
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Faiz indirimi ters rüzgarlara karşı yapıldı
Ekonomi Haberleri

Faiz indirimi ters rüzgarlara karşı yapıldı

Editör
Editör

-

187
0

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indiriminin “ters rüzgarlara karşı” yapıldığını ve Fed’in bu adımının doğru olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Daly, faiz indirimine ekonomideki ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini, faiz indirimine desteğinin nedeninin ele kulağında bir resesyon görmesinin olmadığını söyledi ve ekledi:

“Yapılan faiz indirimine destek verirken, ekonomide büyümenin devam ettiğini görme arzumu temel aldım. Faiz indirimini ufukta bir resesyon görmem nedeniyle desteklemedim.”

Minneapolis Fed eski Başkanı Narayana Kocherlakota ise, Trump’ın faizlerin çok yüksek olduğu görüşüne katıldığını söyledi ve ekledi:

- Reklam -

“Başkan Trump’ın para politikasının çok sınırlayıcı olduğu görüşü temel olarak doğru. Ekonomi konusund Başkan Trump ile aynı görüşteyim. Trump’ın dün ifade ettiği biri 100 baz puanlık bir indirim olmayabileceğini düşünüyorum, ancak genel olarak Fed politikasının çok sıkı olduğunu düşünüyorum.”

Kocherlakota, 2009-2015 döneminde Minneapolis Fed Başkanı olarak görev yaptı ve bu dönemde Fed’in en güvercin üyelerinden biri olarak öne çıktı.

- Reklam -
Önceki İçerikMakam odasında çiftleşmeye izin veren bakan
Sonraki İçerikÇin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

İmamoğlu şımarma hayal kurma

31 Mart yerel seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklamak için sokaklara çıktığında, 23 Haziran’da cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onun atadığı Binali Yıldırım’a 806 bin 415 tarihi fark attığında, “Bu adam Erdoğan’a rakip olur” demiştim.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

İdlib, Dolar ve Ekonomi

Son günlerdeki gelişmeler baş döndürücü şekilde devam ediyor.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Sıkı para politikasının sonu mu?

İktidar tarafından açıklanan son kararlar bende iktidarın sıkı para politikaları uygulamasından vazgeçtiği ya da vazgeçmek zorunda kaldığı izlenimini doğuruyor.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Aselsan’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN'ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu

Karaciğer ve böbrek nakillerinde olduğu gibi organlarını bağışlayan donörün kıkırdağı, ihtiyacı olan hastalara nakledilebiliyor.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Anne adayları hazır gıdalardan uzak durmalı

Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, tüp bebek sürecindeki anne adaylarına beslenme konusunda uyarılarda bulundu.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Ekonomi Haberleri

Apple kredi kartı Apple Card’ı ABD’deki kullanıcılarına sundu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card’ı Salı günü ABD’deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Aydın'da pamuğun hasadına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan belirsizlik ve artan girdi fiyatları üreticileri tedirgin etti.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Hazine kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla...
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR