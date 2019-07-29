Faiz indirimi hızlı olmalı

Yaz ayları yeni bir faiz indirimleri için en müsait zamandır





12 temmuz günü yazımda, Merkez bankasının 600 baz puan indirmesi gerektiğini yazmıştım. Ayrıca, doların yükselmesinden korkmaya gerek olmadığını ifade etmiştim.

Ancak Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirerek % 19.75 olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayni benim gibi düşünmüş ya da yazımı okumuş olacak ki Merkez Bankası indiriminin, yeterli olmadığını ve beğenmediğini hemen ertesi gün dile getirdi.

Erdoğan faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini açıkça beyan etti.

Murat Çetinkaya’nın görevden alınması ve Cumhurbaşkanı’nın açıklaması indirim beklediğini herkesin anlayacağı bir şekilde zaten ifade ediyordu.

Cumhurbaşkanı’nın beklentisi benim ifade ettiğim gibi asgari 600 hatta biraz daha üstünde, 650 baz puan olduğunu sanıyorum.

Eminim, Merkez Bankasının yeni başkanı Murat Bey, Cumhurbaşkanı’nın istediği 625 baz puanın altında bir seviyeye ikna etmek için hayli çaba göstermiştir.

Ve 26 Temmuz’daki o yazımda, Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimlerinin devam ettirmek istediğini de ifade etmiştim.

Sayın Erdoğan’ın açıklaması bu görüşümü de teyit etti.

Bu durumda, Merkez Bankası ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık toplantılarında politika faizinde tekrar indirimler yapacağı açıktır. Bu aylarda toplam indirimi 325 – 425 baz puan aralığında ( %3.25 – %4.25) olacağını düşünüyorum.

Sonuçta, 2019 sonuna kadar toplamda 750 – 850 baz puan, yani %24’ten % 16,5 – %15.5 oranında inmiş olacaktır.

Yıllık toplamda ise 750 – 850 baz puan yani % 7,5 – %8.5 oranında faiz indirimi bekliyorum.

Böylece 2020 yılına yüzde 10-12 bandında faiz oranı ile girilebilir…

Önümüzdeki Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aylık toplantılarında bu oranlar kademeli olarak da yapılabilir.

Bana göre, ikinci bir faiz indirimi için geç kalınmamalı çünkü yaz aylarında bulunduğumuz şu ortam yeni bir faiz indirimleri için en müsait zamandır.

Cari açığın düştüğü bir ortam, turizm kaynaklı döviz gelirlerinde artışlar, baz etkisi ile gerilemesi beklenen enflasyon, halkın alım gücündeki düşüş ve yabancı yatırımcıların azalması sonucu döviz almak için iştahlı kişi ve kurumların olmadığı bu mevcut ortam, ikinci faiz indirimini yapmaya son derece müsaittir.

Benim önerim erkene alınarak ağustos ayında tek hamlede yapılmasıdır. Bunun yapılması için sebepleri yukarda ifade ettim.

Bütün bu yazdıklarımın, Türkiye’nin ekonomik problemlerini çözemeyeceği aşikar.

Sayın Cumhurbaşkanı’nı iyi tanıdığımı düşündüğüm için ve onun problem çözme tarz ve yaklaşımının “hızlı ve radikal önlemlerle olması dışında yol yoktur” düşüncesinde olduğuna inandığım içindir.

Şu anda, yıllık % 19.75 oranındaki faiz ile konut ve otomotiv sektöründe satışlar canlanmaz…

Satışları canlandırmak isteyen Cumhurbaşkanı’nın hedefinin gerçek olması için aylık faizlerin % 1’in altında olması gerekir.

Evet, radikal ve hızlı kararlar alabilmek çok zor fakat çok da etkili olabilir.

Bankaların kredi vermek yerine problemli alacaklarını tahsil etmek en önemli sorunlarıdır.

Sermaye kredi rasyolarını uluslararası standartlarına getirmek ve bankalar arası kredi limitlerini koruyabilmek için mücadele ederken, kredi dağıtmayı önceliklerine alacaklarını düşünmüyorum.

Dolaysı ile kamu bankalarının kredi vermesi, özel bankalara göre daha büyük olasılıktır. Kamu bankaları görev zararları bütçeye yük olacak ve sonuçta bu görev zararını halk ödeyecektir.

Faizlerin indirilmesi ile daralan ekonomi için yeni yatırımlar beklemek çok fazla iyi niyetli olmaktır.

Uluslararası kredi değerlendirme kurumları, Fitch, Moodys ve Standart and Poors’un açıklamaları maalesef Türkiye’yi yatırım yapılmaz ülke konumunda göstermekte yabancı sermayenin gelmesinin önündeki en büyük engel olmaktadır.

Geçtiğimiz aylar içinde CDS risk priminin 510’lara tırmandığını gördük. Bugünlerde CDS risk primi 300 civarında, ancak hala yabancı yatırımcılar ve Türkiye için çok yüksek seviyededir.

Doğu Akdeniz’de doğal gaz kargaşası, Rusya’dan alınan S-400 konusu, ABD’nin yaptırım yapmayacağı değil, ne zaman yaptırım uygulayacağı, Fırat’ın doğusu ile ilgili beklentiler, Avrupa birliği yaptırım tehditleri riskleri Türkiye’nin risk primlerini hayli yükseltmektedir.

Ve bunlara ek olarak, 17 seneden beri ülkeyi idare eden Ak Partinin dağılma endişesi ve erken seçim olasılığı yabancıları ve yerli yatırımcıları düşündüren en sıcak mesele haline gelmiştir.

Hükümet kalıcı, uygulanmış ve istenen sonuçları vermiş, dünyanın kabul ettiği ekonomi anlayışını benimsemesi en doğru yol olacaktır. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı tüm ekonomik krizler ve dış baskılardan yararlanarak, bugün yaşadığımız sıkıntılardan çıkabiliriz diye düşünüyorum.

İç ve dış sorunların çözümünde tavla oynayanlar değil, satrancı iyi oynayanlar başarılı olur.