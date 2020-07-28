Araç muayene ücretlerinin artırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.Araç muayene ücretleri son yapılan zamlarla 422 lirayı buldu. Araç muayene ücretlerinin yüzde 22.5 oranında artırılması milyonlarca araç sahibi vatandaşları çileden çıkardı.

Daha önce TÜVTÜRK tarafından 270 liraya yapılan araç muayenesinin 422 çıkarılmasına karşı araç sahiplerinin tepkisi çığ gibi büyüyor.

Bilindiği gibi pandemi nedeniyle araç muayeneleri bir süreliğine ertelenmişti.Vatandaşlar bu ertelemenin ardından muayene ücretlerinde indirim beklerken Temmuz ayında yapılan zammın büyük haksızlık olduğunu belirterek “Araç muayenelerinin ertelenmesini biz istemedik. Bu durumun olacağını bilseydik araç muayenelerimizi zamanında yaptırırdık, bu fahiş zamdan da etkilenmezdik. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Emekliye, işçiye, memura gelince yüzde 5 zam yapılıyor. Ama nedense araç muayene ücretlerine yüzde 22,5 zam yapılıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz.Zam derhal geri çekilsin” diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.



TÜVTÜRK’ün uyguladığı fiyatlara İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tepki göstererek “Araç muayene ücretlerine zam yapıldı. Bu zammın oranı yüzde 22,5 oldu. Bunun yetkisini TÜVTÜRK’e kim verdi. Enflasyon bile yüzde 11,8 iken bu neyin zammı oluyor.” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’da zammın yanında kredi kartı kabul edilmemesine ve yüzde 5’lik gecikme faizi alınmasına tepki göstererek kredi kartının kabul edilmesini ve bu fiyatların normal seviyelere çekilmesini istedi.

TÜVTÜRK, muayene istasyonlarında vatandaşlara verdiği hizmet kalitesi ile de sosyal medyada gündeme oturdu. Vatandaşların saatlerce randevu sırası beklemesi, internetten alınan randevuların ise, muayene istasyonunda tekrardan sıra verilmesi nedeniyle bir anlam kazanmaması, korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşların oturacak bir yer bulamaması, nedeniyle vatandaşların şikayetleri çığ gibi büyüdü.



10 dakikalık işlem için alınan yüklü faturalara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya üzerinden eleştiri yağdırdı “Vatandaş kızgın” başlıklı paylaşımlarında “Peşin parayı alıyorlar kimseyi konuşturmuyorlar. Çay bile ikram etmiyorlar.” Gibi sözlere yer veriyorlar

İşte o paylaşımlardan bazıları

10 Dakikalık muayene için 422 lira ödüyoruz. Onarım yok, tamirat yok, paranın kazanılması bu kadar kolay mı?

TÜVTÜRK muayenesi profesör muayenesinden pahalı

Sağlık çalışanı olarak 10 dakika için kazandığım ücret 3,47 lira.

TÜVTÜRK 10 dakikalık muayeneye 422 TL alıyor, 400’e yakın araç, yaklaşık her gün 150.000 TL sıcak para

Yılda 50 trilyon sıcak para, onarım yok, tamirat yok.

Paranın kazanılması bu kadar kolay mı?

Ve peşin para . Kredi kartı geçmiyor.

Araçları tamir eden tamirci bile bu parayı almıyor, araç başı 422 TL neyin parası, azıcık Allah’tan korkun yahu..

Umarım Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu halkın sesine kulak verir ve büyük tepkiye yol açan fiyatlar yeniden düzenlenerek makul seviyeye çekilir