Çok yüksek fiyatlardan ürün sattıkları bunu da enflasyonu körüklediği gerekçesiyle zincir marketlere yönelik suçlamaların dozu artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan marketlere yönelik eleştirilerini “vatana ve millete ihanet, tefecilik, riyakarlık, fırsatçılık” gibi tanımlarla daha da genişletiyor.

Erdoğan, “benim vatandaşıma bu şekilde yüksek rakamlarla bu fiyatlarda mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Bunun adı ticaret, para kazanma değildir. Bazıları, serbest piyasa diyor, geç bu işi. Serbest piyasa başka bir şey. Piyasayı manipüle ederek bu fırsatçılığı meşrulaştırmaya çalışmanın serbest piyasa ekonomisinde yeri yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde devletin ve toplumun böyle bir çarpıklığa göz yumması, gözünü hırs bürümüş bir avuç spekülatöre teslim olması söz konusu olamaz” görüşünde.

İyi, güzel de marketler bugüne kadar etkin bir şekilde denetlenmedi? Onlarca bakkal dükkanı marketlere yenik düşüp kepenklerini kapatırken dahası bu tür marketlerin yaygınlaşması toplumun refah düzeyini artıyor diye alkışlarla ve teşviklerle karşılanırken neden ses çıkarılmadı?

Geçen sonbaharda enflasyonla topyekun mücadele adı altında başlatılan kampanyada başköşeye oturtulan marketlerin yılbaşından sonra fiyatlara zam yapacakları biliniyordu. Erdoğan’ın deyişle o gün de bir avuçlardı, bugünde.

O günde enflasyon ölçümleri için bunlardan fiyatlar alınıyordu, bugün de. Enflasyon düşükken bir şey söylenmeyecek ama artışa geçince market raflarındaki ürünler suçlanacak ve iş vatan hainliğine kadar gidecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir ay öncesinde yaptığı açıklamada 81 bin ürünün denetlendiğini bunlardan sadece bin 800’ünde fahiş fiyat artışları saptandığını söylemişti. Bu ürünler marketlerde satılmıyor muydu? Geçen sürede hepsinin de fiyatı mı patladı?

KİM BUNLAR?

Bir avuç spekülatör sözleriyle market zincirleri mi kastediliyor yoksa bu marketlere ürün satanlar mı? Esas buna açıklık getirilmeli.

Şimdi belediyelere, valiliklere, Ticaret Bakanlığı’nın taşra birimlerine gidin marketlerdeki fiyatları denetleyin deniliyor. Denetlense ne olacak? Yüksek cezalar, adli soruşturmalar fiyat artışlarını engeller mi?

Yapılan açıklamalara bakılırsa marketlerin raflarında yer alan ürünlerin yüzde 40’ı ithal ediliyormuş. O zaman çözüm gümrük vergilerinin sıfırlanması. Bu yapılsa bile artacak vergi kayıplarına karşın fiyatlar düşer mi?

Şunu da belirtelim. Bugün çoğu ürünün ithalatı ve pazarlanması zaten birilerinin kontrolünde değil miydi? Yakın zamana kadar ette, Antep fıstığında, çoğu bakliyat ürünlerinde en son kuru soğanda stokçulu tartışmaları vardı. Bunlara ne oldu?

Yine aynı şekilde bağırıldı, çağırıldı, sonuç alınılmayınca gümrük kapıları açıldı, fiyatlar çok düşmese de dengelendi. Örneğin ette o kadar fazla ithal yapıldı ki yerli üreticiyi korumak adına piyasaya vermek yerine başka ülkelere ihraç edilmesi yollarına bakıldı.

Market savaşlarında iş tekelleşmeye tartışmalarına kadar gidecek. O zaman yapılacak iş bunları kamuoyuna açıklamak ancak ne diyeceksiniz? “Ey ahali bakın bunlar fiyatları artıyor, almayın bunların ürünlerini” mı diyeceksiniz?

Bu tartışmaları sonlandıracak tek kesim var o da vatandaş. Enflasyon karşısında alım gücü daha da düşünce marketler zaten boşalacak. Geriye raflarda tüketim ömrünü doldurmuş binlerce ürün kalacak.