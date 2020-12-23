Fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9.7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimlerin artırıldığı bildirildi. Marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimlerin devam ettiği belirtilerek, “Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınmak suretiyle ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edilmekte. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilmekte. Kurul Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşmakta” denildi.

283 FİRMAYA PARA CEZASI

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmekte. Ayrıca denetimlerde 6502 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler içinde gerekli işlemler yapılmakta. Ticaret Bakanlığı’nca gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak denetim faaliyetleri yurt genelinde hız kesmeden devam edecek.”