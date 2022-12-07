FAHİŞ FİYAT MESELESİ

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yazılı bir açıklamayla, beş marketi kastederek, “Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir” demiş…

Önce kendisini akla, izana ve had bilmeye davet ediyorum!

Tamam, enflasyon yarattınız ve bunun sorumluluğunu başkalarına yıkmaya çalışıyor, marketleri onu bunu hedefe koyuyorsunuz ama her şeyin, hatta yalan söylemenin bile bir sınırı var…

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Farkındayız politikacıların sıkışınca böyle yollara sapar ve bu sapma bir noktaya kadar kabul de edilebilir ama borsa da hisseleri işlem gören firmalara kapatma tehditleri savurmak resmen akla ziyan bir söylemdir ve cezai sorumluluğu da vardır!

Bu söylem sadece akla ziyan değil aynı zamanda cehalettir de!

Erkan Akçay’ın bu firmalardan ve bu firmalarda hisse sahibi olan milyonlarca insandan çıkıp özür dilemesi gerekir.

Bakın siz kendinizi akıllı sanıyor el âlemi de aptal yerine koyuyorsunuz ama sizin bu fahiş fiyat söyleminizi kimse yemez!

Bu ülkede perakende sektörü on binlerce irili ufaklı işletme ve toptancıdan oluşur, dahası üretimde çok yaygın ve dağınıktır. Türkiye’de üretim irili ufaklı yüzbinlerce üretici tarafından yapılır, piyasaya sunulur.

Üstelik birde son derecede yaygın bir Pazar kültürü var. Sadece dar gelirliler değil geçim sıkıntısı çekmeyen birçok insan da daha tazesini, daha ucuza alabilmek için pazara gidiyor gıda alışverişini özellikle de sebze meyve alışverişini pazardan yapıyor. Buralarda çoğu zaman üretici tüketici ile doğrudan buluşuyor…

Türkiye’de ulusal ve yerel çapta faaliyet gösteren birden fazla mağazaya sahip olan birçok zincir market de var.

Böyle bir üretim ve dağıtım yapısında kim fahiş fiyat belirleyebilir?

Vatandaş aptal mı, yoksa cahil mi?

Artık herkesin elinin altında internet var ve ne nerede kaça satılıyor herkes cin gibi takip ediyor, en uygun malı nerede bulursa gidiyor, oradan alışveriş yapıyor, bu piyasada kıyasıya bir rekabete yol açıyor.

Bakın ülkemizde başta elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi temel enerji girdileri olmak üzere maliyetlere ve satış fiyatlarına etki eden birçok unsurun fiyatı devlet tarafından belirleniyor değil mi?

Sadece bu üç enerji kalemine son dönemde gelen zam en az yüzde 200 – 300 değil mi?

Peki, kardeşim enflasyon yüzde 85 diyorsanız devlet eli ile yapılan bu zamlar fahiş zam değil mi?

BİM CEO’su ve Gıda Perakendecileri Derneği eski Başkanı Galip Aykaç konuşmasında mağazalarında elektrik faturasının kiraları geçtiğini söylemedi mi?

Dahası konu hakkında araştırma yapanlar zincir marketler ile devlete ait Tarım Kredi Kooperatiflerine ait mağazaların satış fiyatlarını karşılaştırdılar, ortada ciddi bir fark yok peki sen Erkan Akçay neye dayanarak bu şirketleri fahiş fiyat uygulamakla suçluyorsun? Kimden aldığın güçle bu firmaları tehdit ediyorsun?

Kimse enflasyonun gerçek sorumluları hakkında yalan söylemesin bakın Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman: “Enflasyonun sebebi tüketici, üretici, sendika veya ithalat değildir. Para basma makinesi sadece Washington’dadır. Enflasyonu da aşırı harcama yapıp fazla para basan hükümet yaratır.” Demiştir…

Türkiye’de enflasyon yaratan üç harfliler sadece ve sadece RTE, AKP ve MHP’dir.

Ama bunlar çıkıp kendileri dışında herkesi sorumlu tutuyor, en galiz cümleler ile onu bunu suçluyorlar bu kesinlikle kabul edilebilir bir söylem değildir.

Oh ne ala dünya sen hem enflasyon yarat, maliyetleri patlat ve hem de işinde, gücünde, ticaretinde olan insanları suçla, tehdit et, korkut vatandaşı uyutmaya, aldatmaya çalış…