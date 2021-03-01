Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasında

Güven HASBAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Pamukova ilçesinde, TIR’ın akaryakıt istasyonunda pompaya çarpma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Turgutlu mevkiinde meydana geldi. Uğur Akyol (47) yönetimindeki 42 DTB 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasına çarpan TIR’ın şoförü Uğur Akyol yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve itfaiyenin müdahalesi, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıdı.
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