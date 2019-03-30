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30 Mart 2019
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Facebook, Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi platformundaki şeffaflık politikalarına güncellemeler getirileceğini duyurdu.
Facebook, Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi platformundaki şeffaflık politikalarına güncellemeler getirileceğini duyurdu.
Teknoloji Haberleri

Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları

Editör Editör

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ABD merkezli sosyal medya uygulaması Facebook, Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi platformundaki şeffaflık politikalarına güncellemeler getirileceğini duyurdu.

Brezilya ve Hindistan’da geçen yıl düzenlenen seçimlerden bu yana kullanılan uygulamalar kapsamında Avrupa Birliği’ndeki (AB) reklam verenlerin, kendi ülkelerinde politik reklam vermeleri için yetkiye sahip olmaları ve söz konusu reklamın finansmanını gibi reklamlara ait bütün detayları belirtmeleri gerekiyor. Ayrıca, Nisan ayı ortasından itibaren önceden bildirilmemiş bütün politik reklamlar platformdan kaldırılacak.

Söz konusu güncellemenin yanında Facebook ayrıca, bütün politik reklam ve bildirilerin yedi yıl boyunca saklanacağı Ad Library (Reklam Kütüphanesi) isimli bir uygulama duyurdu. Platformda yer alan herhangi bir reklamın yanında yer alan “Reklamın detaylarını gör (See Ad Details)” butonu, söz konusu reklamın kaç kez görüntülendiği ve ulaştığı kitlenin yaş aralığı, lokasyonu ve cinsiyeti olmak üzere çeşitli bilgilere erişim sağlanmasına izin verecek.

Facebook’un yeni güncellemeleri, Avrupa Komisyonu’nun Facebook ve Twitter’ı, Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak olan seçim öncesi yanlış bilgilerin yayılmasını önleme konusunda eleştirmesinin ardından duyuruldu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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