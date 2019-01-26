Veri skandallarıyla gündeme gelen Facebook’a yönelik Türkiye’de başlatılan veri güvenliği incelemesinde yeni aşamaya geçildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, “Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz, özel bir komisyon kuruldu. Bu komisyon incelemelere devam ediyor” dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı (KVKK) Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Facebook’a yönelik başlatılan kapsamlı incelemenin devam ettiğini söyledi. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) toplantısında konuşan Bilir, kişisel veri işleyen bütün sektörlerde, kişisel verisi işlenen kişiler tarafından yakınma veya ihbar başvurusu aldıklarını belirtti. “GSM sektörü, bankacılık, ekonomi ve sigorta, telekomünikasyon, hastane ve toplumsal medya gibi sektörler yoğunluklu olmak suretiyle yakınma başvuruları gelmektedir” açıklamasını yapan Bilir şu şekilde konuştu:

KANUNDA BELİRTİLİYOR

“İlk ilke kararımız banko, masa ve gişe ile hizmet veren sektörlerle alakalı oldu. İster kamu kurumları olsun ister özel kurum ve kuruluşlar olsun; banko, masa ve gişe ile hizmet verirken işlemekte oldukları kişisel verilerin diğerleri tarafından görülmesi ve duyulmasına engel olmak zorundalar. Bunu bir hastane olarak düşünün. Kan grubunuz, kimlik numaranız, adresiniz, hastalık bilginiz, şikayetiniz hepsi ortada oluyor. Biz diyoruz ki buna veri sorumlusu olarak hastane engel olacak. Bir başka ilke kararımız istenmeyen çağrı, SMS ve elektronik postalar. Kanunda belirtilen kişisel veri işleme koşullarından herhangi biri yoksa siz çağrı, SMS ve elektronik posta iletemezsiniz.”

2018 senesinde Türkiye’de Facebook ile alakalı inceleme başlattıklarını hatırlatan Bilir, “Çok yönlü bir araştırma yapıyoruz, özel bir komisyon kuruldu. Bu komisyon incelemelere devam ediyor” dedi. Bilir sözlerine şu şekilde devam etti:

MAKUL BEKLENTİ

“Biz bilgilerimizi toplumsal medya kuruluşlarına açık rızamız ile vermiş olabiliriz. ancak bizim kanunla getirilen en önemli şey şu; bu verilerin amaca uygun kullanılması. Eğer bu veriler amaç dışı kullanılır ise bunun adı veri istismarı olur. örneğin ben Facebook kullanmıyorum. fakat kullandığımı hayalinin oraya bir resim ekledim. Bu resim her amaca göre kullanılacak diye bir durum yok. Benim onu oraya ekleme amacım, orada bir profil oluşturmaktır. ancak oradaki fotoğraflardan algoritmalarla bir profilleme yapılması doğru değil. Bunlar araştırılacak. Bunlar Avrupa’daki veri koruma otoritelerini de ilgilendiriyor. Burada önemli olan açık rıza ile olması ve kanunda belirtilen koşullara dayanılarak bu veriler alınmış olması. fakat bu tarz şeyleri her çeşit amaç için kullanamazsınız. örneğin ‘makul beklenti’ diye bir şey var. kişisel verileri haka ve dürüstlük kaidesine uygun işlemelisiniz.”

CEZADA ÜST SINIR 1.2 MİLYON TL

MiktarlarıI kanunda açıkça belirlenmiş idari para cezası yetkileri olduğunu kaydeden Bilir, “Mesela bazı durumlarda 1 milyon liraya kadar idari para cezası düzenleme yetkisi veriyor. Ayrıca idari yaptırım olarak veri işlemeyi ve yurt dışına veri aktarımın durdurabiliyoruz. Kanunda üst sınırı 1 milyon lira olarak belirlenmiş. Bunu güncellediğimiz zaman ortalama 1 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Biz kararlarımızı yeni bir kurum olduğumuz için anonimleştirerek yayınlıyoruz. Ceza dozundan ziyade bu işin bir de haysiyet yönü var. örneğin Türkiye’de elit bir şirketle alakalı ceza kesip internette yayınladığımız zaman daha etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İTALYA VE İNGİLTERE CEZA KESTİ

Facebook’a daha önce dünyada da incelemeler başlatılmıştı. İlk araştırmalardan birini İtalya gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda İtalya yarış Kurulu, kullananların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı deliliyle Facebook’a 10 milyon Euro para cezası vermişti. İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Facebook’taki veri açıkları için 500 bin pound ceza kesmişti.