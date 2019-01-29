Facebook’un Moments uygulamasının fişi çekiliyor. Şirket, kullanıcılarına gönderdiği e-postasında söz konusu uygulamanın 25 Şubat tarihinde sonlandırılacağını duyurdu.

Facebook, fotoğraflarını arkadaşları ile paylaşmak isteyen kullanıcıların bu fotoğrafları Facebook’a yükleme ihtiyacı duymaması için 2015 yılında Moments uygulamasını kullanıma sunmuştu. Bu sayede kullanıcılar galerilerinde bulunan fotoğrafları Facebook’tan bağımsız şekilde arkadaş listesiyle paylaşma olanağına sahipti.

Ancak Moments uygulaması pek tutmadı. Kullanıcılar, fotoğraflarını arkadaşları ile paylaşmak için farklı uygulamaları kullanmayı tercih etti. Bu da Facebook’un Moments uygulamasının fişini çekmesiyle sonuçlanıyor. Facebook’tan gelen uyarı e-mailinde 25 Şubat tarihinin altı çizildi ve bu tarihten itibaren Moments’ın olmayacağı vurgulandı.



Facebook, Moments kullanıcılarına fotoğraflarını kurtarmak için iki ayrı seçenek sunuyor. İsteyen kullanıcılar Moments web sitesine girerek fotoğrafların direkt olarak cihazlarına indirilmesini sağlayabilir.