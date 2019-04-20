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20 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Facebook milyonlarca Instagram şifresini 'korumasız' saklamış
Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı.
Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı.
Dış Haberler

Facebook milyonlarca Instagram şifresini ‘korumasız’ saklamış

Editör Editör

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Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında ‘yanlışlıkla’ depoladıklarını açıkladı. Bu da Facebook çalışanlarının, Instagram hesaplarına erişebilecekleri anlamına geliyor.

Sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz ay sonunda yaptığı duyuruda, yüz milyonlarca kullanıcısının şifrelerini korumasız olarak düz metin şeklinde sunucularında sakladığını bildirmiş, o dönemde on binlerce Instagram kullanıcısının da şifrelerini bu yolla depoladığını açıklamıştı.

Recode.net internet sitesindeki habere göre, Facebook güncellediği blog sayfasında bu sayının on binlerce değil; milyonlarca Instagram kullanıcı olduğunu yazdı.

Facebook sözcüsü Recode’ye yaptığı açıklamada, saklanan bu şifrelerin herhangi bir kötü kullanım ya da istismara maruz kaldığı yönünde bir kanıt bulmadıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, yüz milyonlarca Facebook Lite ve on milyonlarca Facebook kullanıcısının da bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi halen çok sayıda devlet kuruluşu tarafından veri toplama ve gizlilik kuralları gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor.

Korumasız şifre depolamalarının bu soruşturmalarda yer alıp almadığı ise bilinmiyor. Ancak benzer skandallar kullanıcı güvenini derinden sarstığı için sosyal paylaşım sitesine kullanıcı güveninin azaldığı belirtiliyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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