Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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