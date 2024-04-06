Konya'da yalıtım malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu ilçesi 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikanın üretim bölümünden belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan işçiler, yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 işçi ambulansla hastaneye götürüldü. Alevler ise yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.