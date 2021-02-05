Fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada çalışan 12 işçi dumandan etkilendi.

2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 12 işçiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

Fabrikada maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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