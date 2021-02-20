Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı...
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