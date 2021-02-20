Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı / Ek fotoğraf

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden...